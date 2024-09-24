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Наводив ракети на свою бригаду та планував втекти до РФ: військового з Харкова арештували за підозрою в держзраді

Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
10:30
Кримінал

Служба безпеки в Харкові затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні ворожих ударів по підрозділу бригади, в якій він проходив службу. Йому загрожує довічне позбавлення волі

Зміст

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, нещодавно мобілізований 45-річний мешканець Харкова, якого в серпні 2024 року дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ, за вказівкою окупантів мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.

В обмін на це російська спецслужба обіцяла евакуювати фігуранта до Росії, де він планував вступити до російської армії й воювати проти України.

Для наведення вогню фігурант позначив потрібні локації на гугл-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору. Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку окупанти сподівалися обійти під час ракетної атаки.

Зазначається, що за інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом підозрюваний мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти - створити для нього так званий коридор для переходу лінії фронту.

Співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі підготовки до "евакуації" в Росію. Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою. 

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Нещодавно в Харкові співробітники Служби безпеки затримали агента воєнної розвідки РФ, який коригував ракетно-бомбові удари ворога по прифронтовому місту та прилеглих територіях, а також наводив російські КАБи на оборонців Харківщини.
Теги:
Україна
Росія
Харків
СБУ
військові
Війна з Росією
державна зрада
Харківщина
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