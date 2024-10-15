Наводив вогонь РФ на свою бригаду у Часовому Яру: СБУ затримала 22-річного оператора БПЛА

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

У 2023 році, за даними правоохоронців, контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ - Сороколєтовим Дмитром Павловичем. Чоловік "зливав" йому локації свого підрозділу БПЛА, який займався коригуванням вогню по росіянах, що атакували Часів Яр.

Як зазначається, підозрюваний також намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Військовому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.