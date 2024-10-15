Наводив вогонь РФ на свою бригаду у Часовому Яру: СБУ затримала 22-річного оператора БПЛА
Служба безпеки повідомила про підозру 22-річному оператору дронів, який під час боїв за Часів Яр наводив російську артилерію на свою бригаду
Про це повідомляє СБУ.
Так, підозрюваним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.
У 2023 році, за даними правоохоронців, контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ - Сороколєтовим Дмитром Павловичем. Чоловік "зливав" йому локації свого підрозділу БПЛА, який займався коригуванням вогню по росіянах, що атакували Часів Яр.
Як зазначається, підозрюваний також намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Військовому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Напередодні Служба безпеки повідомила про підозру бійцю Збройних Сил України, який допомагав росіянам завдати вогневого ураження по військових об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.84Продаж 45.5
- Актуальне
- Важливе