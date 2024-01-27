Несплата 300 млн грн податків та легалізація 1,3 млрд грн: судитимуть керівників тютюнової компанії за фіктивні операції

Про це повідомляє Нацполіція України.

За даними Нацполіції, Бюро економічної безпеки України спільно з Офісу генпрокурора, службові особи компанії, яка є найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні, налагодили схему з ухилення від сплати податків та легалізації майна.

Серед фігурантів – генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер.

"Для цього залучили ряд комерційних структур з ознаками фіктивності. Вони винятково на папері реалізовували їм тютюнову продукцію. Насправді ж – це були фіктивні операції. Надалі ці товариства показували у податковій звітності реалізацію зовсім інших товарів – м’ясної продукції та палива", - пояснили правоохоронці.



Внаслідок таких дій державі було завдано понад 300 млн грн збитків. Крім того, зібрані докази причетності фігурантів до легалізації понад 1,3 млрд грн, які були отримані злочинним шляхом.



Наразі обвинувальний акт стосовно генерального директора компанії, його заступника та головного бухгалтера скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Фото: https://t.me/UA_National_PoliceДовідково. ч. 2 ст. 2 КК України: «"Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".