Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Несплата 300 млн грн податків та легалізація 1,3 млрд грн: судитимуть керівників тютюнової компанії за фіктивні операції

Несплата 300 млн грн податків та легалізація 1,3 млрд грн: судитимуть керівників тютюнової компанії за фіктивні операції

27 січня, 2024 субота
11:56
Кримінал пожежа від цигарки

Правоохоронці скерували до суду обвинувачення щодо гендиректора, його заступника та головного бухгалтера найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів в Україні за несплату 300 млн грн податків та легалізацію 1,3 млрд грн

Про це повідомляє Нацполіція України.

За даними Нацполіції, Бюро економічної безпеки України спільно з Офісу генпрокурора, службові особи компанії, яка є найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні, налагодили схему з ухилення від сплати податків та легалізації майна.

Серед фігурантів – генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер.  

"Для цього залучили ряд комерційних структур з ознаками фіктивності. Вони винятково на папері реалізовували їм тютюнову продукцію. Насправді ж – це були фіктивні операції. Надалі ці товариства показували у податковій звітності реалізацію зовсім інших товарів – м’ясної продукції та палива", - пояснили правоохоронці.
 
Внаслідок таких дій державі було завдано понад 300 млн грн збитків. Крім того, зібрані докази причетності фігурантів до легалізації понад 1,3 млрд грн, які були отримані злочинним шляхом.  
 
Наразі обвинувальний акт стосовно генерального директора компанії, його заступника та головного бухгалтера скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Фото: https://t.me/UA_National_PoliceДовідково. ч. 2 ст. 2 КК України: «"Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

  • Черкаська обласна прокуратура у судовому порядку витребувала 65 га лісового масиву з незаконного володіння ексвисокопосадовця, який до Революції Гідності працював головою СБУ та першим віцепрем'єр-міністром України.
Теги:
Україна
бізнес
поліція
Читайте також:
чорне море, ракетоносій рф
26 січня, 2024 п'ятниця
У росіян виникли складнощі з обслуговуванням "Калібрів", - Гуменюк
Львів
26 січня, 2024 п'ятниця
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління та сонячна погода
Володимир Путін
26 січня, 2024 п'ятниця
Путін надіслав сигнал США про готовність до переговорів щодо війни в Україні, - Bloomberg
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 січня
12:52
Оновлено
ДТП у Польщі, автобус
У Польщі перекинувся автобус з українцями: постраждали 20 людей
12:49
зима_кіт
Китайські дослідники з'ясували, що наявністю домашнього улюбленця у літніх людей допомагає зберегти психічне здоров'я
12:47
Поліція США
У центрі Чикаго невідомі з автівки обстріляли групу учнів: загинули двоє підлітків
12:37
S7 Airlines
Два літаки найбільшої приватної авіакомпанії РФ S7 перервали зліт через несправності, викликані санкціями
12:34
ЗСУ, війна
Здобутки РФ в Україні "стратегічно несуттєві": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:08
Власники готелів на ТОТ відтепер мають розповідати окупантам дані про відвідувачів, - Федоров
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Інтервʼю Надєждіна. Новий поворот чи лебедина пісня?
12:07
"По 50 бойових зіткнень щоденно": Тарнавський заявив, що окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій
11:52
Німеччина підтримала відсторонення російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань
11:33
обстріл Берислав
Росіяни скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік, є поранений
11:27
Сумщина
Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
11:25
суд
На Черкащині прокуратура повернула з приватної власності ексголови СБУ 65 га земель лісфонду вартістю понад 1,5 млрд грн
11:23
На тлі дефіциту офіцерів в армії РФ вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, - Спротив
11:02
Ексклюзив
ЗСУ
Речник Сухопутних військ Фітьо розповів, чи є загроза наступу РФ з півночі
10:59
пошкоджена енергоструктура, електропостачання, ЛЕП
Через бойові дії та технологічні причини без світла залишаються 9 регіонів: ситуація в енергосистемі станом на 27 січня
10:39
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2401
ЗСУ зупинили спроби наступу РФ на Бахмутському напрямку, окупанти зазнали втрат, - полковник ЗСУ Сідорін
10:28
Пожежа у Києві
У Дніпровському районі Києва вранці сталася пожежа у квартирі: загинула жінка
10:17
кібератака
ГУР здійснило кібератаку на ІТ-інфраструктуру російської компанії, яка працювала в інтересах оборонно-промислового комплексу РФ
10:09
зерно, зернова угода
До Нігерії з Туреччини прибув корабель з українським зерном
10:08
OPINION
Сергій Таран
США не можуть собі дозволити ізолюватися від світу
10:00
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
У світі 27 січня вшановують День пам'яті жертв Голокосту: як світ прийшов до цієї дати
09:58
Оновлено
електроенергія, шахеди
Вечірня атака РФ: у Кропивницькому районі лунали вибухи, є пошкодження
09:53
Партизани розвідали системи ППО росіян біля московського метро
09:38
Севастополь
У Севастополі вранці пролунав гучний вибух: "влада" заявляє, що це тренування військових
09:32
Прапор США
США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів
09:05
Оновлено
На фото: система ППО
Росіяни уночі атакували Україну 4 "шахедами" та влучили "Іскандером" в цех у Слов'янську: сили ППО збили усі ворожі дрони
08:57
Чарльз ІІІ
Чарльз III пройшов курс лікування простати та почуває себе добре
08:47
молдовани-нелегали
У Молдові з початку війни в Україні зафіксували 30 спроб отримати громадянство обманом, зокрема двома мільйонерами з РФ
08:45
Ексклюзив
Маріуполь
Житло для росіян ціною геноциду українців: депутат міськради Забавін про новий цинізм Путіна в Маріуполі
08:33
Reuters: 14 танкерів із російською нафтою "застрягли" біля Південної Кореї через санкції
08:30
Огляд
Ризикований Фукуяма, сталінський цап-відбувайло і український блуд - 5 книг про звички і навички
08:12
Оновлено
втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 6 танків, 15 бронемашин і 770 військових армії РФ, - Генштаб
08:11
Оновлено
море військовий корабель
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп до 22 "калібрів"
08:00
OPINION
Ірина Геращенко
Чого прагне влада, закликаючи Європу виганяти біженців?
07:57
Росія Африка
Росія поширює вплив у країнах Африки та планує розмістити військову базу в ЦАР, - ISW
07:36
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
США створюють нову стратегію допомоги Україні на 2024 рік, - The Washington Post
06:57
Білий дім вводить нові правила для міністерств після госпіталізації очільника Пентагону, - ЗМІ
06:37
Україна росія війна
ISW: Будь-яке припинення вогню в Україні буде на користь Росії
06:25
КНДР
Китай і КНДР домовилися про захист спільних інтересів
05:59
Білий дім схвалив постачання Туреччині 40 нових F-16 після ратифікації членства Швеції у НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV