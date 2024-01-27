На Черкащині прокуратура повернула з приватної власності ексголови СБУ 65 га земель лісфонду вартістю понад 1,5 млрд грн

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці пояснюють, що мова йде про 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення у Бобрицькій сільській раді Канівського район вартістю понад 1,5 млрд грн.

"Прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топчиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність", - розповіли прокурори.

Прокуратура пред’явила до суду позов про повернення землі державі.

Спір двічі розглядав Верховний Суд. Відповідачі упродовж цього часу не полишали спроб зберегти незаконно набуте право на землі, що мають належати державі.

Зазначається, що вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок, оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури, однак це рішення відповідачі знову оскаржили.

Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Наразі воно набрало законної сили.

"Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення – набуття земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

18 січня працівники ДБР спільно з Нацполіцією під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена Ігоря Мазепу. Йому закидають організацію схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

З 11 березня 2010 по 18 січня 2012 головою Служби безпеки України був Валерій Хорошковський.