Нищили зброю, з якої вбито 48 майданівців і поранено ще 90: екскомандирам "Беркута" оголосили нові підозри

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що ця зброя була використана спецпризначенцями 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, унаслідок чого було вбито 48 та поранено 90 учасників акцій протесту.

Екскомандири полку та командир роти ПМОП "Беркут" усвідомлюючи, що надали злочинні накази, вирішили знищити знаряддя вбивств, аби приховати сліди злочинів.

Для цього вони організували перевезення зброї з території її місця дислокації та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва, що є перевищенням їхніх службових повноважень.

"Вони розрізали її на частини абразивним матеріалом та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього, залишки зброї працівники "Беркуту" скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопували на березі", - йдеться у повідомленні.

У ході слідства стало відомо, що було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм "Форт-500" та рушниця "Форт-12" калібром 9 мм.

Фігурантів повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 262 та ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України з максимальним терміном покарання до 10 років позбавлення волі.