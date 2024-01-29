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Нищили зброю, з якої вбито 48 майданівців і поранено ще 90: екскомандирам "Беркута" оголосили нові підозри

29 січня, 2024 понедiлок
14:22
Кримінал Революція гідності, беркут

ДБР оголосило підозру колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", які намагались знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що ця зброя була використана спецпризначенцями 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, унаслідок чого було вбито 48 та поранено 90 учасників акцій протесту.

Екскомандири полку та командир роти ПМОП "Беркут" усвідомлюючи, що надали злочинні накази, вирішили знищити знаряддя вбивств, аби приховати сліди злочинів.

Для цього вони організували перевезення зброї з території її місця дислокації та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва, що є перевищенням їхніх службових повноважень.

"Вони розрізали її на частини абразивним матеріалом та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього, залишки зброї працівники "Беркуту" скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопували на березі", - йдеться у повідомленні.

У ході слідства стало відомо, що було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм "Форт-500" та рушниця "Форт-12" калібром 9 мм.

Фігурантів повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 262 та ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України з максимальним терміном покарання до 10 років позбавлення волі.

  • 18 жовтня, Святошинський райсуд Києва виголосив вирок п'ятьом колишнім бійцям "Беркута", зокрема заступнику командира Олегу Янішевському, а також міліціонерам Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Сергію Тамтуру та Олександру Маринченку у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року. 

  • 6 листопада стало відомо, що ще п'ятьох співробітників так званої "чорної роти Беркуту" судитимуть за масові розстріли активістів.

  • 21 грудня Київський апеляційний суд ухвалив вирок щодо ексміліціонера БМОП "Беркут" Харківщини, обвинуваченого в катуванні учасників Революції Гідності на вході до стадіону "Динамо" у Києві.

  • 17 січня, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо ще 9 міліціонерів роти спеціального призначення "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України у Києві, за розстріл активістів Майдану у 2014 році.

Теги:
Революція Гідності
ДБР
новини Києва
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