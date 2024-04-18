Очільника ГО "Російська громада Полтавщини" засудили до 15 років
Колаборант і очільник громадської організації "Російська громада Полтавщини" отримав 15 років позбавлення волі за антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері - створення пропаганди на замовлення РФ
Про це повідомила Служба безпеки України.
Керівник "Російської громади Полтавщини" створив понад 60 проросійських публікацій на замовлення ворога. Завдяки підготовленій колаборантом інформації окупанти хотіли дискредитувати Сили оборони й підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів.
За даними слідства, прихильник кремлівського режиму у своїх дописах підтримував збройну агресію Росії, а також виправдовував воєнні злочини загарбників в Україні.
"Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва", - зазначають у СБУ.
За таку діяльність зрадник отримав від росіян майже 250 тис. грн.
"На основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 15 років тюрми", - резюмують в Службі безпеки.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
- 17 квітня стало відомо, що колаборантка, яка підтримала Росію у війні проти України та очолила "Роспошту" під час окупації Ізюма Харківської області, отримала 11 років позбавлення волі.
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