Очолила "Роспошту" під час окупації Ізюма: в Україні до 11 років ув'язнення засудили колаборантку
Колаборантка, яка підтримала Росію у війні проти України та очолила "Роспошту" під час окупації Ізюма Харківської області, отримала 11 років позбавлення волі
Про це інформує СБУ.
Вказано, що коли окупанти захопили Ізюм жінка погодилася з ними співпрацювати і її призначили очільницею "Роспошти". Після цього вона почала формувати штат співробітників серед своїх однодумців. На так званих установчих зборах колаборантка закликала своїх підлеглих підтримати РФ у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ. За це вона обіцяла російські "зарплати" та лояльне ставлення окупантів.
"Також зловмисниця організувала "конфіскацію" всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу "на баланс" окупаційної адміністрації країни-агресора. За даними слідства, саме за її вказівкою здійснювали примусову роздачу місцевим жителям пропагандистських видань РФ, зокрема російської газети "Червона зірка", - йдеться у повідомленні.
Після того, як Ізюм звільнили від російських загарбників, жінка намагалась переховуватись на території регіону, втім, її затримали у лютому 2023 року.
Суд визнав її винною за ч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.
- Раніше колаборант, який під час боїв за Київ співпрацював з росіянами та під виглядом монаха освячував колони бронетехніки окупантів, отримав 10 років позбавлення волі.
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