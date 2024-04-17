Очолила "Роспошту" під час окупації Ізюма: в Україні до 11 років ув'язнення засудили колаборантку

Про це інформує СБУ.

Вказано, що коли окупанти захопили Ізюм жінка погодилася з ними співпрацювати і її призначили очільницею "Роспошти". Після цього вона почала формувати штат співробітників серед своїх однодумців. На так званих установчих зборах колаборантка закликала своїх підлеглих підтримати РФ у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ. За це вона обіцяла російські "зарплати" та лояльне ставлення окупантів.

"Також зловмисниця організувала "конфіскацію" всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу "на баланс" окупаційної адміністрації країни-агресора. За даними слідства, саме за її вказівкою здійснювали примусову роздачу місцевим жителям пропагандистських видань РФ, зокрема російської газети "Червона зірка", - йдеться у повідомленні.

Після того, як Ізюм звільнили від російських загарбників, жінка намагалась переховуватись на території регіону, втім, її затримали у лютому 2023 року.

Суд визнав її винною за ч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.