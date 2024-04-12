Зрадника, який під виглядом монаха освячував російську бронетехніку під час боїв за Київ, засудили на 10 років
Колаборант, який під час боїв за Київ спвіпрацював з росіянами та під виглядом монаха освячував колони бронетехніки окупантів, отримав 10 років позбавлення волі
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі він вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ", - йдеться в повідомленні.
Зрадник запропонував ворогові допомогу у війні проти України. Зокрема, він розмістив у своєму будинку підрозділ російського угруповання та забезпечував окупантів продуктами харчування. Чоловік також "наводив" військових РФ на помешкання односельчан, які потім розграбовували.
У СБУ зазначають, що колаборант під виглядом монаха освячував колони бронетехніки окупантів, що рухались у напрямку передової, але він не мав жодного стосунку до релігійного середовища.
Коли район звільнили ЗСУ, фігурант залишився у селищі, однак його було затримано у квітні 2022 року співробітниками СБУ.
"За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують у Службі безпеки.
Фото: СБУ
- 11 квітня житель тимчасово окупованого Сімферополя отримав 15 років позбавлення волі: він воював проти українських Сил оборони на півдні й обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним.
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