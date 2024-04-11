Сімферопольця, який воював на боці РФ та обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним, ув'язнили на 15 років
Житель тимчасово окупованого Сімферополя отримав 15 років позбавлення волі: він воював проти українських Сил оборони на півдні й обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Колаборант входив до 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.
Зазначено, що в листопаді 2022 року зловмисник за власним бажанням приєднався до російської армії. Там його призначили на посаду стрільця та видали автоматичну зброю з боєприпасами.
Невдовзі підрозділ РФ, у якому служив сімферополець, передислокували до лівобережної Херсонщини. Зрадник облаштовував там фортифікаційні споруди. Потім фігурант був направлений до Пологівського району в Запорізькій області із завданням стримувати український контрнаступ.
У СБУ акцентують, у лавах окупаційних військ колаборант будував укріпрайони росіян та обстрілював позиції українських Збройних сил під Роботиним. Його ЗСУ захопили в полон у серпні минулого року - під час боїв під Роботиним.
"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.
Суд призначив зловмиснику 15 років за ґратами.
- 26 березня стало відомо, що місцевий житель Ізюма отримав 12 років позбавлення волі за співпрацю з росіянами під час окупації. Він добровільно вступив до ворожого "МВС" та фабрикував справи проти учасників руху опору в регіоні.
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