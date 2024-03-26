Долучився до окупаційного "МВС" і переслідував учасників руху опору: колаборанта з Ізюма ув'язнили на 12 років
Місцевий житель Ізюма, що на Харківщині, отримав 12 років позбавлення волі за співпрацю з росіянами під час окупації. Він добровільно вступив до ворожого "МВС" та фабрикував "справи" проти учасників руху опору в регіоні
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Під час окупації частини Харківщини чоловік добровільно вступив до філії російського "МВС", де спочатку обіймав посаду "дільничого", а потім - "інспектора дорожньо-патрульної служби" псевдоустанови ворога.
Після того, як зловмисник приєднався до окупаційного органу, він отримав формений одяг зразка РФ, зброю, а також посвідчення, з яким житель Ізюма вільно переміщувався в захопленому тоді райцентрі.
"Перебуваючи на "посадах", колаборант допомагав загарбникам фабрикувати "справи" проти учасників руху опору в регіоні. Для цього він "здавав" російським окупантам адреси проживання українських патріотів, які залишились у місті й чинили спротив кремлівському режиму", - додають в СБУ.
Також відомо, що чоловік слідкував за дотриманням заборони від окупаційної влади щодо проведення масових зібрань, об’їжджаючи територію громади.
"Під час таких "рейдів" рашисти прямо посеред вулиці ув’язнювали учасників проукраїнських акцій та відвозили їх до російських катівень", - інформують у СБУ.
Після звільнення Ізюма Збройними Силами України зловмисник для уникнення покарання намагався "залягти на дно", проте Служба безпеки затримала його в ході стабілізаційних заходів.
У ході обшуків у колаборанта було вилучено докази його незаконної діяльності, зокрема "посвідчення МВС РФ".
"З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують у повідомленні.
- 22 березня агент російської воєнної розвідки отримав 15 років позбавлення волі: він передавав окупантам дані про локації оборонних заводів на Житомирщині, а також відслідковував місця базування та переміщення Сил оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.03 Купівля 39.03Продаж 39.55
- EUR Купівля 42.29Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе