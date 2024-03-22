Передавав дані про локації оборонних заводів на Житомирщині: російського агента посадили на 15 років

Про це повідомляє СБУ.

Агентом воєнної розвідки РФ виявився колишній працівник одного з оборонних заводів на Житомирщині. Його під час боїв за Київ у 2022 році дистанційно залучив до співпраці кадровий працівник головного управління генштабу збройних сил Росії через заборонену соціальну мережу "ВКонтакте" - там зловмисник публікував антиукраїнські коментарі.

Чоловік відслідковував на початку повномасштабної війни місця базування та переміщення Сил оборони України, які захищали Київ. Водночас він передав ворогові геолокації кількох українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Зазначено, що російського агента СБУ затримала в липні 2022 року. Під час обшуку помешкання чоловіка було вилучено комп’ютерну техніку й мобільні телефони, які він використовував для роботи на окупантів.

"На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують в СБУ.