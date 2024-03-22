Передавав дані про локації оборонних заводів на Житомирщині: російського агента посадили на 15 років
Агент російської воєнної розвідки отримав 15 років позбавлення волі: він передавав окупантам дані про локації оборонних заводів на Житомирщині, а також відслідковував місця базування та переміщення Сил оборони
Про це повідомляє СБУ.
Агентом воєнної розвідки РФ виявився колишній працівник одного з оборонних заводів на Житомирщині. Його під час боїв за Київ у 2022 році дистанційно залучив до співпраці кадровий працівник головного управління генштабу збройних сил Росії через заборонену соціальну мережу "ВКонтакте" - там зловмисник публікував антиукраїнські коментарі.
Чоловік відслідковував на початку повномасштабної війни місця базування та переміщення Сил оборони України, які захищали Київ. Водночас він передав ворогові геолокації кількох українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Зазначено, що російського агента СБУ затримала в липні 2022 року. Під час обшуку помешкання чоловіка було вилучено комп’ютерну техніку й мобільні телефони, які він використовував для роботи на окупантів.
"На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують в СБУ.
- 21 березня викладач запорізького вишу отримав 9 років позбавлення волі: він розвідував позиції Сил оборони для ФСБ, облаштувавши для цього "спостережний пункт" на власній дачі.
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