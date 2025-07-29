Організовували виїзд військовозобовʼязаних чоловіків за кордон: ДБР затримало групу лікарів у Києві

Про це повідомляє ДБР у telegram-каналі.

Працівники ДБР затримали та оголосили підозру трьом лікарям однієї зі столичних лікарень, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїхати за кордон.

"Зловмисники організовували охочим уникнути військової служби фіктивне стаціонарне лікування на підставі вигаданого діагнозу. Під час нібито стаціонарного лікування такі пацієнти навіть не навідувалися до медичного закладу, а просто відмічалися в ньому за допомогою телефонного дзвінка чи приходили туди раз на тиждень", - йдеться у повідомленні.

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Шахрайська схема полягала в отриманні групи інвалідності на підставі фальшивих медичних документів про лікування, що відкривало шлях для безперешкодного виїзду призовників за кордон. За цю послугу брали від 10 до 15 тисяч доларів з людини. Лікарів затримали саме тоді, коли вони отримували чергові $5 тисяч.

Медикам уже повідомили про підозру за статтями 332, 366 та 368 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон, службове підроблення та хабарництво). Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Слідство триває, встановлюють усіх причетних до злочину.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.