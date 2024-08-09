Отримав вирок чоловік, який у Броварах кинув гранату в поліцейського
Броварський міськрайонний суд виніс вирок жителю Київщини, який у травні цього року кинув гранату в поліцейського у Броварах
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
Подія трапилася 11 травня, близько 21:00 в місті Бровари. Патрульні Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомого. Коли прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати. Поліцейський почав переслідувати його, і тоді чоловік кинув гранату в бік правоохоронця.
Унаслідок вибуху було поранено й поліцейського, й правопорушника. 37-річний правоохоронець, зокрема, мав поранення ніг і лівої руки. Як зазначили в поліції, він досі перебуває на лікуванні.
Поранення лівої ноги й обох рук дістав і 37-річний правопорушник.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Згідно з вироком Броварського міськрайонного суду, чоловіка засуджено до 9 років і 2 місяців позбавлення волі.
- Чоловіка, який кинув гранату раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів. На момент вчинення злочину він перебував у розшуку, йому загрожувало до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.
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