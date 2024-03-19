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Передавав інформацію про розташування ЗСУ та чергував на російських блокпостах: СБУ затримала жителя Харківщини

19 березня, 2024 вiвторок
13:38
Кримінал СБУ затримала поплічника рашистів, який стежив за бійцями ЗСУ

Служба безпеки України затримала поплічника росіян, який передавав інформацію про розташування ЗСУ та чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили жителя Харківщини та запобігли його втечі на тимчасово окуповані території України. Його затримали якраз при спробі втекти на ТОТ. 

Під час боїв за Харків фігурант добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Усю отриману інформацію він передавав командуванню окупаційних угруповань РФ, які воювали на Ізюмському напрямку.

Також після захоплення частини регіону, загарбники залучали свого поплічника до чергування на російських блокпостах. Там він допомагав агресору виявляти учасників руху опору, які діяли на території області.

"Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка. Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він «здавав» їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах", - зазначають у СБУ.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 18 березня стало відомо, що Служба безпеки України затримала жінку, яка працювала на ФСБ та розвідувала місцезнаходження українських систем протиповітряної оборони на Авдіївському напрямку.
Теги:
Україна
СБУ
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
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