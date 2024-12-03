Підприємство на Житомирщині незаконно отримало понад 3,5 млн грн від ЄС на будівництво сироварні

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

"За позовом Звягельської окружної прокуратури рішенням Північно-західного апеляційного господарського суду до бюджету стягнуто понад 3,5 млн грн, незаконно отриманих приватним товариством для будівництва мінісироварні у Баранівській територіальній громаді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатом конкурсу переможцем публічних торгів із закупівлі послуг із будівництва мінісироварні за кошти, виділені Європейським Союзом, Бранівська міськрада визнала приватне товариство.

Як встановив Антимонопольний комітет, учасники торгів, приватний підприємець та товариство, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, створюючи лише видимість торгів та спотворюючи їх результати на користь переможця.

Переможцем визначено недобросовісне підприємство, яке з метою отримання права укладення договору, порушило інтереси держави й інших учасників ринкових відносин та протиправно отримало 3,5 млн грн, виділених Євросоюзом.