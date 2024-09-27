Розкрадання 36 млн грн на закупівлях для ЗСУ: ексдиректору ДП і ще 9 особам оголосили підозри
За матеріалами СБУ й БЕБ оголосили ексдиректору держпідприємства та його спільникам підозру у привласненні понад 36 млн грн бюджетних коштів на закупівлі запчастин для літаків Збройних Сил України
Про це повідомила Служба безпеки.
Зазначено, що в грудні 2023 року була ліквідована схема викрадання коштів на одному з оборонних підприємств. Тоді колишнього директора заводу викрили на розкраданні щонайменше 4 млн грн у ході закупівлі модулів до радіолокаційних систем на винищувачі.
Тепер правоохоронці додатково зафіксували 32 млн грн, які підозрювані вивели у тінь. Загальні збитки становлять понад 36 млн грн.
Схема фігурантів полягала в тому, що підприємство приймало на баланс завідомо браковані деталі, які йому постачали "свої" підприємства. Потім сплачені гроші за несправні деталі переводили в готівку й розподіляли між усіма фігурантами.
Фото: СБУЗаочно повідомили про підозру ексдиректору держпідприємства, а також його колишній заступниці, шістьом керівникам підконтрольних фірм та двом їхнім спільникам за статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).
Колишній директор держпідприємства наразі переховується за кордоном, тому тривають комплексні дії для притягнення його до відповідальності.
Фігурантам загрожує до 13 років за ґратами з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 26 вересня співробітники СБУ нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. В результаті багатоетапної спецоперації в різних регіонах України правоохоронці затримали трьох поплічників РФ, які розвідували локації Сил оборони.
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