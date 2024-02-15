Планував передати РФ та Ірану новітні розробки України у сфері кораблебудування: СБУ затримала підозрюваного

Про це пише СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився інженер-конструктор стратегічного підприємства "Укроборонпром" з Миколаєва.

За даними контррозвідки СБУ, чоловік мав передати інформацію одразу двом "клієнтам". Перший - росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора. Іншим виявився громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні.

Іноземні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів. Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.