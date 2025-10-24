Планував підпалити будівлю Інституту національної памʼяті: СБУ та Нацполіція у Києві затримали агента ФСБ

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, 20-річний мешканець Вінниці придбав п’ятилітрову каністру бензину й планував вночі проникнути на територію установи, вилити пальне на вікно та підпалити його.

Зловмисник мав зафіксувати загоряння на телефон, щоб російська пропаганда використала відео для поширення фейків про нібито диверсії у Києві.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила план і затримала агента у хостелі неподалік Інституту, де той проводив розвідку місцевості. Під час обшуку вилучено смартфон із доказами співпраці з російською стороною.

Слідство встановило, що чоловік був завербований ФСБ через Telegram-канали, де шукав підробіток. Першим його завданням стало знищення автомобіля Сил оборони у Вінниці. Після цього російські куратори відрядили чоловіка до Києва, де його і затримала СБУ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.