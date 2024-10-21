Порушення законів і звичаїв війни: справу ватажка "ЛНР" Пасічника скерували до суду

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури.

"Розслідуванням встановлено, що на виконання спільного злочинного плану з вищим політичним керівництвом РФ обвинувачений приймає низку юридично нікчемних законів і підзаконних актів щодо забезпечення примусової загальної мобілізації громадян України. Такі "документи" фактично забезпечують її проведення на захопленій території Луганської області. Надалі, в примусовому порядку, без відповідної бойової підготовки чоловіків направляють для ведення бойових дій проти України у складі регулярних військ ЗС РФ", - ідеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що Пасічник порушив вимоги ст. ст. 4, 8, 51, 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 року, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907 року.

Наразі ватажка терористів оголошено в розшук.

Нагадаємо, у липні Пасічнику повідомили про підозру за фактом примусової мобілізації українських чоловіків до російських окупаційних військ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.