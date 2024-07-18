Посадовця Офісу генпрокурора, викритого на одержанні хабаря, відправили під варту

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що хабар прокурор мав одержати за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цього провадження.

Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з можливістю внесення 4 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.