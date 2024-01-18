Поширює пропаганду Кремля на російських ток-шоу: справу Азарова скерували до суду

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Азарова обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який із 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу Інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Азаров регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, поширює там російські наративи, спрямовані на дискредитацію держави Україна.

В ОГП поінформували, що, згідно з записами ток-шоу, викладеними у мережі, Азаров виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України.

"Ексчиновник називає події в Бучі фейком, закликає до денацифікації й насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", - йдеться у повідомленні пресслужби ОГП.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.