Приставили до обличчя військового ніж і викрутку та обікрали: у Києві затримали двох підозрюваних
У Печерському районі Києва затримали двох підозрюваних у нападі й пограбуванні військового, який перебуває на реабілітації. Фігурантам загрожує до 15 років за ґратами
Про це повідомила поліція Києва.
Раніше до правоохоронців звернувся 27-річний військовослужбовець: він розповів, що на нього напали двоє невідомих.
"Під час спілкування із правоохоронцями, заявник розповів, що він наразі перебуває на реабілітації після численних поранень, отриманих у зоні бойових дій. Чоловік ненадовго вийшов з лікарні до скверу неподалік та в цей час до нього із погрозами підійшло двоє невідомих. Нападники приставили до обличчя та тіла потерпілого ніж та викрутку й відібрали в нього мобільний телефон, 8000 гривень та особисті речі, після чого втекли", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали фігурантів: чоловіків 33 і 38 років, яких раніше засуджували за аналогічні злочини. У підозрюваних вилучили знаряддя вчинення злочину та речові докази.
Чоловікам оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про розбій, вчинений в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства.
Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна.
фото: Головне управління Національної поліції в Києві
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
