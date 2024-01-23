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Прокуратура викрила підпільну мережу азартних ігор, яка діяла під виглядом "Клубу спортивного покеру"

23 січня, 2024 вiвторок
18:19
Кримінал Покер

Прокуратура викрила мережу підпільних гральних закладів, яка діяла під виглядом “Клубу спортивного покеру”. Чотирьом особам, які організовували діяльність мережі, повідомлено про підозру

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри - кеш-гру в покер за кошти учасників гри. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного "банку" комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

Незаконна діяльність прикривалася дозвільними документами, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

Правоохоронці провели обшуки за адресами розміщення гральних закладів у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили різну валюту готівкою в еквіваленті понад 1,3 млн грн, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від гри в покер.

Фото: Офіс генпрокурора


Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки. На готівку та вилучене майно орієнтовною вартістю понад 5,3 млн грн накладено арешт.

"У липні минулого року вже проводилися обшуки у згаданій мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер тощо. Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор", - повідомляють у прокуратурі.

Фото: Офіс генпрокурора

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Підозрюваним інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

  • 27 грудня стало відомо, що За публічним обвинуваченням прокуратури було винесено 68 вироків кримським державним зрадникам.

Теги:
Суспільство
Україна
Офіс генпрокурора
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