Прокуратура викрила підпільну мережу азартних ігор, яка діяла під виглядом "Клубу спортивного покеру"
Прокуратура викрила мережу підпільних гральних закладів, яка діяла під виглядом “Клубу спортивного покеру”. Чотирьом особам, які організовували діяльність мережі, повідомлено про підозру
Про це повідомляють у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри - кеш-гру в покер за кошти учасників гри. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного "банку" комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.
Незаконна діяльність прикривалася дозвільними документами, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.
Правоохоронці провели обшуки за адресами розміщення гральних закладів у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили різну валюту готівкою в еквіваленті понад 1,3 млн грн, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від гри в покер.
Фото: Офіс генпрокурора
Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки. На готівку та вилучене майно орієнтовною вартістю понад 5,3 млн грн накладено арешт.
"У липні минулого року вже проводилися обшуки у згаданій мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер тощо. Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор", - повідомляють у прокуратурі.
Фото: Офіс генпрокурораНаразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Підозрюваним інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України).
Фото: Офіс генпрокурора
- 27 грудня стало відомо, що За публічним обвинуваченням прокуратури було винесено 68 вироків кримським державним зрадникам.
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