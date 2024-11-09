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Розслідування катастрофи винищувача F-16 в Україні: ДБР призначило 11 судових експертиз

Світлана Кравченко
9 листопада, 2024 субота
13:33
Кримінал

Державне бюро розслідувань проводить досудове слідство щодо обставин катастрофи винищувача F-16 у серпні, у результаті якої загинув пілот Олексій Месь. Слідчі призначили 11 судових експертиз

Зміст

Про це повідомили у ДБР на запит Суспільного.

"Серед експертиз: комплексна, комісійна, судова, інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна з інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші", - вказали у ДБР.

Там додали, що висновки про причини авіатрощі та можливий причинний звʼязок між її настанням та діями чи бездіяльності конкретних посадових осіб, або пілота будуть лише після отримання всіх висновків судових експертиз.

  • 29 серпня у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи.
  • У вересні стало відомо, що спеціальна комісія Міністерства оборони України розслідує обставини катастрофи винищувача F-16, у якій загинув льотчик Олексій Месь. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив думку, що результати цього стануть відомі "найближчим часом".
     
Теги:
Новини
Війна з Росією
авіакатастрофа
ДБР
F-16
Авіація
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