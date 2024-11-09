Розслідування катастрофи винищувача F-16 в Україні: ДБР призначило 11 судових експертиз

Про це повідомили у ДБР на запит Суспільного.

"Серед експертиз: комплексна, комісійна, судова, інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна з інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші", - вказали у ДБР.



Там додали, що висновки про причини авіатрощі та можливий причинний звʼязок між її настанням та діями чи бездіяльності конкретних посадових осіб, або пілота будуть лише після отримання всіх висновків судових експертиз.