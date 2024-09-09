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"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16

Дар'я Куркіна
9 вересня, 2024 понедiлок
13:02
Війна з Росією F-16 Данія

Спеціальна комісія Міністерства оборони України розслідує обставини катастрофи винищувача F-16, у якій загинув льотчик Олексій Месь. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив думку, що результати цього стануть відомі "найближчим часом"

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю CNN.

Сирський наголосив: пілот, який загинув унаслідок катастрофи, "збив дві ракети, і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортову зброю".

"Наші пілоти пройшли навчання. Вони пройшли підготовку в навчальних закладах наших країн-партнерів, і, звичайно, були обрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, які перебувають на озброєнні українських Збройних сил", - розповів головком.

За словами Сирського, наразі триває розслідування, аби зʼясувати обставини катастрофи з літаком F-16.

"Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, але з іншого боку, ефективність використання цих літаків була доведена результатами - знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16", - додав він.

Водночас головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що знищення чотирьох крилатих ракет підсилить оборонні можливості України.

  • Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16. 
  • 29 серпня у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, пілот загинув.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
F-16
Міністр оборони України
Олександр Сирський
Авіація
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