"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16
Спеціальна комісія Міністерства оборони України розслідує обставини катастрофи винищувача F-16, у якій загинув льотчик Олексій Месь. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив думку, що результати цього стануть відомі "найближчим часом"
Про це він розповів в інтервʼю CNN.
Сирський наголосив: пілот, який загинув унаслідок катастрофи, "збив дві ракети, і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортову зброю".
"Наші пілоти пройшли навчання. Вони пройшли підготовку в навчальних закладах наших країн-партнерів, і, звичайно, були обрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, які перебувають на озброєнні українських Збройних сил", - розповів головком.
За словами Сирського, наразі триває розслідування, аби зʼясувати обставини катастрофи з літаком F-16.
"Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, але з іншого боку, ефективність використання цих літаків була доведена результатами - знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16", - додав він.
Водночас головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що знищення чотирьох крилатих ракет підсилить оборонні можливості України.
- Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.
- 29 серпня у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, пілот загинув.
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