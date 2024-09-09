"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16

Про це він розповів в інтервʼю CNN.

Сирський наголосив: пілот, який загинув унаслідок катастрофи, "збив дві ракети, і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортову зброю".

"Наші пілоти пройшли навчання. Вони пройшли підготовку в навчальних закладах наших країн-партнерів, і, звичайно, були обрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, які перебувають на озброєнні українських Збройних сил", - розповів головком.

За словами Сирського, наразі триває розслідування, аби зʼясувати обставини катастрофи з літаком F-16.

"Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, але з іншого боку, ефективність використання цих літаків була доведена результатами - знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16", - додав він.

Водночас головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що знищення чотирьох крилатих ракет підсилить оборонні можливості України.