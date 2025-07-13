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Оновлено

СБУ показала тіла ліквідованих кілерів-іноземців, які вбили полковника Служби безпеки Воронича у Києві за завданням ФСБ РФ

Ксенія Золотова Анатолій Буряк
13 липня, 2025 неділя
16:06
Кримінал СБУ

Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ убили полковника СБУ Івана Воронича в Києві

Зміст

Про це 13 липня 2025 року офіційно повідомляє СБУ.

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

"Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено, причетних до вчинення злочину - ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни", - уточнили в Національній поліції України.

Здійснивши вбивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку 13 липня було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ РФ стали чинити опір, тож вони були ліквідовані.

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Спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", - зазначив голова СБУ Василь Малюк у своєму відеозверненні, записаному на місці події.

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Окрім цього, керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Національної поліції України.

Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам - ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.

Особи та тіла ліквідованих

Персональні дані ліквідованих злочинців правоохоронцями наразі не розкриваються.

Телеведучий Еспресо, журналіст та громадський діяч Андрій Смолій у себе в телеграмі опублікував підготовлене Національною поліцією орієнтування на кілерів. У ньому фігурує чоловік Закані Гулелізаде  (Zaqani Gulelizade) 1981 року народження та жінка Нармін Гулієва (Narmin Guliyeva) 1991 року народження. Ці ж імена згадувало і видання "Лівий берег".

Країна (чи країни) походження розшукуваних в орієнтуванні не вказано.

Орієнтування на підозрюваних у замаху на полковника Воронича

Орієнтування на підозрюваних у замаху на полковника Воронича, фото: ТГ-канал журналіста Андрія Смолія

 

Чоловіче ім'я Закані - перське, жіноче ім'я Нармін - тюркське. Ці імена розповсюджені в Ірані, Азербайджані, Дагестані (РФ), Туреччині.

Третім в орієнтуванні зазначено чоловіка, на автівці якого підозрювані пересувалися по Києву.

Офіційних підтверджень, що це є саме ці кілери, немає.

Тіла ліквідованих учасників замаху на полковника Воронича

Тіла ліквідованих учасників замаху на полковника Воронича, фото: стоп-кадр з відео СБУ

 

Наприкінці сьогоднішнього звернення голови СБУ Василя Малюка він відходить у бік й камера фіксує два тіла - жіноче та чоловіче.

  • Уранці четверга, 10 липня, у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув співробітник СБУ. Відкрито кримінальне провадження.
Теги:
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