СБУ оголосила підозру генералам РФ, які командували бомбардуванням житлових масивів у Бородянці

Про це повідомляє СБУ.

Було зібрано доказову базу на генерал-полковника Олександра Чайка – командувача Східного військового округу збройних сил РФ та генерал-лейтенанта Володимира Кравченка – командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони ЗС РФ.

Згідно з даними слідства, Чайко на початку березня 2022 року віддав наказ окупантам на вогневе ураження багатоповерхівок у центрі Бородянки, що на Київщині.

Генерал-лейтенант Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники СУ-34 і штурмовики СУ-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії Росії, аби виконати поставлене завдання.

Зазначено, що під час вильотів росіяни з літаків випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, де на той момент перебували цивільні мешканці населеного пункту.

У СБУ наголошують, у результаті повітряної атаки ворога було зруйновано шість багатоповерхівок, загинуло понад 30 місцевих жителів, зокрема малолітня дівчинка. Деяких постраждалих досі не ідентифіковано, вони вважаються зниклими безвісти.

"У ході слідства проведено понад 200 експертиз. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом російським генералам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Обох воєнних злочинців буде знайдено і покарано", - резюмували в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.