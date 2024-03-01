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Російським генералам, які наказали замінувати зерновий коридор, оголосили підозру

1 березня, 2024 п'ятниця
17:54
Кримінал Служба безпеки України

Служба безпеки України оголосила підозру двом генералам РФ: вони віддали накази замінувати зерновий коридор та обстрілювати українські енергетичні об’єкти

Про це повідомила СБУ.

Підозру оголосили віцеадміралу Сергію Пінчуку - першому заступнику командувача – начальнику штабу чорноморського флоту військово-морського флоту Збройних сил РФ, а також генерал-майору Олегу Пчєлі – заступнику командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.

За їхніми наказами окупанти здійснювали ракетні удари по українській цивільній та критичній інфраструктурі.

Згідно зі слідством, Пчєла та Пінчук входять до складу організаторів масованих ракетних обстрілів України у період з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року.

Фото: СБУ

"За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22. Внаслідок ворожих атак загинули більш як 50 мирних жителів, ще понад 110 – отримали тяжкі поранення. Серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти", - акцентують у СБУ.

У повідомленні йдеться, що Сергій Пінчук також наказав замінувати морський шлях від Босфору до Одеси з метою заблокувати зерновий коридор. Водночас адмірал РФ персонально керував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України.

У цей спосіб загарбники мали надію зірвати експорт сільгосппродукції України та зруйнувати логістичні центри її перевезення та зберігання.

"На підставі зібраних доказів російському віцеадміралу Сергію Пінчуку та генерал-майору Олегу Пчєлі повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей)", - резюмували в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 5 лютого СБУ повідомила про заочну підозру генерал-лейтенанту збройних сил Росії Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
зерно
Війна з Росією
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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