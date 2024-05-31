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СБУ оголосила підозру генералу РФ Баранову, який відповідає за ракетні удари по Україні

31 травня, 2024 п'ятниця
16:34
Кримінал

Служба безпеки повідомила про підозру російському генералу, очільнику головного обчислювального центру генштабу ЗС РФ Роберту Баранову, який відповідає за удари ворожих ракет по цивільній інфраструктурі України

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Про це повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, ворог чітко розуміє, що програмує значну частину російської зброї для вогневого ураження мирної, цивільної інфраструктури України", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, підрозділ російського генштабу, очолюваний Барановим, відповідає за точність ударів РФ по Україні. Підлеглі фігуранта зокрема програмують траєкторію руху крилатих і балістичних ракет для уникнення зони дії української ППО. Також росіяни зазначають конкретні цілі для ураження ракетним озброєнням, зокрема - крилатими ракетами "Калібр", Х-101/555 та балістичними ракетами "Іскандер".

У ході підготовки повітряних ударів по Україні підрозділ генерала РФ співставляє координати цілей, отриманих від командування ворожого генштабу, Із локаціями цивільних об’єктів на картах.

Зауважується, що СБУ також встановила 30 підлеглих Баранова, причетних до злочинів проти України.

Із початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло щонайменше 520 дітей, зокрема й від російських ракет, ціль яких - ураження цивільної інфраструктури.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Баранову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднанні з умисним вбивством). Зібрані Службою безпеки матеріали будуть використані у розслідуванні російських воєнних злочинів прокурорами Міжнародного кримінального суду", - резюмують у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 30 травня Служба безпеки заочно повідомила про підозру експосадовцю підрозділу розформованої міліції на тимчасово окупованій території Луганщини й очільнику російського СІЗО в обласному центрі Ігорю Охріменку.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Війна з Росією
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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