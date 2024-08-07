СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії Спиридонову, який керував розгонами мирних протестів під час окупації Херсонщини

Про це повідомляє СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант брав участь у захопленні Херсонської області та спробах придушити рух опору.

Спиридонов задіяв 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ Росгвардії, де на той час він був заступником командувача, аби розігнати мирні протести в Херсоні та інших куточках регіону.

Зазначено, що тоді окупанти увʼязнили кількасот учасників зібрань.

"У застінках до потерпілих застосовували численні тортури, якими рашисти намагались зламати спротив кремлівському режиму", - розповідають у Службі безпеки.

Водночас перед звільненням правобережжя Херсонщини генерал Росгвардії організував переправлення підпорядкованих підрозділів на лівобережжя області. Сам Спиридонов утік до Росії, де отримав підвищення на посаді.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Спиридонову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.