СБУ оголосила підозру кадирівцю, який катував електрострумом жінку на Луганщині

Про це інформує Служба безпеки.

Фігурантом є бойовик спеціального загону швидкого реагування росгвардії "Ахмат" Магомед Уздорбієв, який на початку повномасштабної війни брав участь у захопленні селища Макіївка на Луганщині.

Тоді ворог проводив "зачистки": викрадав місцевих жителів і розкрадав їхнє майно.

Відповідно до слідства, 12 квітня 2022 року Уздорбієв у складі групи кадирівців увірвався до оселі місцевої старости.

"Після того як окупанти знайшли патріотичні проукраїнські світлини на її комп’ютері, вони зв’язали жінку та відвезли її до катівні, яку облаштували у захопленій гімназії на території громади. У застінках Уздорбієв разом зі спільниками катував потерпілу електрострумом та бив її металопластиковою трубою", - розповідають у СБУ.

Після цього окупанти декілька годин тримали жінку прикутою кайданками до батареї. Кадирівці під час катувань вимагали в неї адреси проживання сімей українських захисників. Водночас Уздорбієв вимагав у потерпілої локації, де вона сховала українські прапори, які забрала з гімназії.

Окупанти пізно ввечері відпустили жінку додому, аби вона зібрала для них "відомості" протягом 2-ох днів під загрозою вбивства. Однак жінці вдалося втекти із селища на підконтрольну територію України, і вона не надала РФ даних про захиснків чи членів їхніх родин.

Експертиза підтвердила, що потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження внаслідок катувань.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Уздорбієву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.