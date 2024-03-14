СБУ викрила чорних зброярів, які продавали "трофейну" російську зброю та вибухівку криміналітету
Служба безпеки України викрила 4 чорних зброярів, які продавали "трофейну" російську зброю та вибухівку криміналітету в трьох регіонах України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Серед вилученого у зловмисників - понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.
На Харківщині: "на гарячому" затримали місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження.
Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.
Під час огляду схованки виявлено:
- декілька ящиків з тротилом та пластидом;
- снайперську гвинтівку Драгунова;
- боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»;
- понад 13 тис. набоїв різного калібру.
Виявлені зразки озброєння затриманий звозив до схованки з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.
Під Києвом: виявлено ще декілька прихованих арсеналів зброї, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка знаходилась у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району.
При огляді приміщення там виявили російський БРДМ з великокаліберним кулеметом. Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.
На Дніпропетровщині: затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.
При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені знайшли:
- 2 автомати АК-74;
- 4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Фото: Служба безпека України
- 21 липня стало відомо, що Служба безпеки України вилучила склад зброї у мешканця прифронтового селища Українка Бериславського району, який намагався продати трофейну зброю рашистів місцевому криміналітету.
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