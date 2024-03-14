СБУ викрила чорних зброярів, які продавали "трофейну" російську зброю та вибухівку криміналітету

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого у зловмисників - понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

На Харківщині: "на гарячому" затримали місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження.

Зловмисник зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.

Під час огляду схованки виявлено:

⁠декілька ящиків з тротилом та пластидом;

⁠снайперську гвинтівку Драгунова;

боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»;

понад 13 тис. набоїв різного калібру.

Виявлені зразки озброєння затриманий звозив до схованки з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.

Під Києвом: виявлено ще декілька прихованих арсеналів зброї, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка знаходилась у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району.

При огляді приміщення там виявили російський БРДМ з великокаліберним кулеметом. Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

На Дніпропетровщині: затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені знайшли:

2 автомати АК-74;

⁠4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Фото: Служба безпека України