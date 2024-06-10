СБУ затримала 19-річного юнака, який допомагав ФСБ готувати ракетні удари по шпиталях в Одесі й Житомирі

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ", - розповідають у матеріалі.

За наказом росіян юнак обходив щодня декілька локацій в Одесі, аби виявити, чи є там українські військові. Коли він був поблизу потрібного "об’єкту" - спостерігав за його периметром, контрольно-пропускними пунктами й робив відповідні фотознімки.

Акцентується, що найбільше РФ була зацікавлена в інформації про вищі навчальні військові заклади на Одещині й Житомирщині, зокрема в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо. Водночас ворог намагався дізнатися про локації шпиталів та інших медустанов, де проходили лікування воїни Сил оборони України. Далі здобуту інформацію фігурант передавав своєму російському куратору через месенджер.

Згодом загарбники відправили одесита у "відрядження" до Житомирської області, де він виконував аналогічні завдання. Зазначається, у разі підтвердження координат від затриманого - Росія планувала здійснити по них ракетно-дронові удари.

Фото: СБУ

Відповідно до слідства, юнак підтримував дистанційний зв'язок із співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області, особу якого вже встановила СБУ.

Фігуранта було затримано під час його дорозвідки поблизу об’єкту в Житомирі.

"Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.

Зараз фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.