СБУ затримала 8 підозрюваних у зриві мобілізації: один з них напав з ножем на працівника ТЦК

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрювані закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Серед затриманих - мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику.

Так, у Києві також було затримано трьох адміністраторів і дописувачів Telegram-каналів та Viber-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.

У Черкаській області правоохоронці викрили двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які "зливали" в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.

Тим часом у Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Viber, яка щодня публікувала геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.

За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.