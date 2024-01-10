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СБУ затримала агента ГРУ, який збирав для ворога дані про оборонні заводи Запоріжжя

10 січня, 2024 середа
11:05
Кримінал

СБУ затримала мешканця Запоріжжя, який намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисника передусім цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

"Також фігурант відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру. Для цього він об’їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у власному помешканні, у нього вилучено мобільний телефон, який він застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з ворогом.

"За даними слідства, фігурантом є ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби. На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони РФ, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту", - повідомили в СБУ.

Відомо, що діяльність на користь ворога чоловік розпочав восени 2023 року. Йому повідомили про підозру у держзраді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У грудні 2023 року довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто видала російським окупантам 7 поранених воїнів ЗСУ.
Україна
Запоріжжя
Війна з Росією
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