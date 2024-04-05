СБУ затримала двох іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що ворожими поплічниками виявилися громадяни Південного Кавказу, які проживали в Одесі. Чоловіки розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їхні координати на Google-картах.

За даними правоохоронців, для отримання інформації про українських військових підозрювані використовували свої зв’язки серед місцевих жителів.

"Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземних громадян в Україні. При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів", - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі додали, що після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.