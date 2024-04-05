СБУ затримала двох іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
Служба безпеки затримала та повідомила про підозру двом іноземцям, які планували здійснити серію прицільних ударів по штабу Сил оборони на Одещині
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що ворожими поплічниками виявилися громадяни Південного Кавказу, які проживали в Одесі. Чоловіки розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їхні координати на Google-картах.
За даними правоохоронців, для отримання інформації про українських військових підозрювані використовували свої зв’язки серед місцевих жителів.
"Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземних громадян в Україні. При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі додали, що після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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