СБУ затримала іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав вивозити українське зерно з Криму

Про це повідомляють персслжба СБУ та Офісу генпрокурора.

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого півострова.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь Росії.

Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.

Фото: t.me/SBUkr

"За даними слідства, у листопаді 2023 року судно USKO MFU під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснило захід та вихід з закритого Україною порту в Севастополі. Там судно було завантажено понад трьома тисячами тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Для приховування протиправної діяльності, перед заходом судна до порту Севастополя на ньому вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему AIS, що є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства.

В кінці травня 2024 року судно вдруге зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою AIS, де здійснило розвантаження вантажу з Туреччини. Надалі судно вийшло з порту, вказавши пункт призначення – місто Стамбул.

Проте, після увімкнення системи AIS, 2 липня судно зайшло в один з портів Республіки Молдова.

Під час проходу через акваторію порту Рені, судно затримали та на підставі ухвали суду на нього наклали арешт.

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

На підставі отриманих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.