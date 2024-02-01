Шпигувала для РФ, спілкувалася з терористом "ДНР": СБУ затримала жительку Краматорська
Служба безпеки України затримала жительку Краматорська, яка шпигувала за ЗСУ та спілкувалася з очільником "Народної ради" терористичної організації "ДНР"
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Також затримана була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління генштабу збройних сил РФ, який дислокується на передовій.
За вказівками рашистів жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.
Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.
За наявними даними, розвідвідомості були потрібні російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок і коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.
"Вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої народної ради терористичної організації "ДНР" Артемом Жогою. У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою", - повідомляють у СБУ.
Для максимального збору розвідвідомостей вона навіть планувала влаштуватися продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу Сил оборони.
ЇЇ затримали у власному помешканні.
Фото: Служба безпеки України
За даними слідства, затримана в соцмережах підтримувала збройну агресію РФ.
"Таким чином у червні 2023 року вона потрапила в поле зору командира спецназу російського ГРУ. Фігурантка направляла розвідувальні звіти у вигляді текстових файлів та скриншотів електронних карт із позначками українських об’єктів", - йдеться у повідомленні.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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