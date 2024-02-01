Шпигувала для РФ, спілкувалася з терористом "ДНР": СБУ затримала жительку Краматорська

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також затримана була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління генштабу збройних сил РФ, який дислокується на передовій.

За вказівками рашистів жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.

Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.

За наявними даними, розвідвідомості були потрібні російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок і коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.

"Вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої народної ради терористичної організації "ДНР" Артемом Жогою. У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою", - повідомляють у СБУ.

Для максимального збору розвідвідомостей вона навіть планувала влаштуватися продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу Сил оборони.

ЇЇ затримали у власному помешканні.

Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, затримана в соцмережах підтримувала збройну агресію РФ.

"Таким чином у червні 2023 року вона потрапила в поле зору командира спецназу російського ГРУ. Фігурантка направляла розвідувальні звіти у вигляді текстових файлів та скриншотів електронних карт із позначками українських об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.