Шпигував за позиціями Сил оборони, вдаючи волонтера ООН: на Донеччині затримали ймовірного агента ФСБ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурантом виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. Прикриваючись волонтерською діяльністю, він шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку.

За даними слідства, завданням чоловіка було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під Покровськом. Для пошуку координат він об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Отримані дані чоловік передавав через месенджер своєму російському куратору - кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

Як повідомили в СБУ, окупанти використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів. Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації зі співробітником ФСБ.

Наразі мешканцю Донеччини повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.