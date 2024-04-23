Штурмували позиції ЗСУ в Мар'їнці та Вугледарі: СБУ повідомила про підозру 5 бойовикам

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що бойовики входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС Росії.

"Перебуваючи у складі бойових підрозділів країни-агресора, фігуранти брали участь у штурмах позицій ЗСУ на Донеччині. На початку квітня цього року українські захисники взяли бойовиків у полон під час запеклих боїв поблизу Красногорівки та Вугледара", - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих - житель тимчасово окупованого Криму. У березні 2024 року він добровільно приєднався до 40-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ.

Після проходження військової підготовки на полігонах в Севастополі та Бердянську його відправили штурмувати українські позиції у Волноваському районі.

Прибувши на фронт, бойовик не встиг приступити до виконання бойового завдання російського командування, як українські військові повністю знищили батальйон, в якому він перебував, а його, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Ще четверо бойовиків - жителі тимчасово окупованої частини Донеччини.

За даними військової контррозвідки СБУ, троє з них приєдналися до окупаційних угруповань Росії ще у 2014 році.

Тоді вони брали активну участь у бойових діях проти сил АТО в районі Іловайська, Дебальцевого та Волновахи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігуранти обстрілювали позиції українських військ на Донеччині, використовуючи важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

⁠ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.