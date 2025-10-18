Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Сина засновника Mango Ісака Андіча підозрюють у вбивстві власного батька

Сина засновника Mango Ісака Андіча підозрюють у вбивстві власного батька

Марія Науменко
18 жовтня, 2025 субота
08:00
Кримінал Mango, Ісак Андіч

Сина засновника модного бренду Mango Джонатана Андіча підозрюють у вбивстві свого батька — мільярдера Ісака Андіча, який помер у грудні 2024 року внаслідок падіння зі скелі під час походу в Монсерраті, поблизу Барселони

Зміст

Про це інформує The Guardian.

Згідно з повідомленням, статус Джонатана у справі змінився — з очевидця трагедії він став можливим підозрюваним.

Поліція Каталонії Mossos d'Esquadra переглянула попередню версію про нещасний випадок, оскільки у справі з’явилися нові деталі, що можуть свідчити про вбивство.

За даними El País, свідчення Андіча були "непослідовними", а партнерка загиблого, гольфістка Естефанія Кнут, заявила, що "стосунки між батьком і сином були напруженими". Хоча поліція не має прямих доказів, сукупність обставин змусила слідчих відкинути версію нещасного випадку.

Натомість родина Андіча оприлюднила заяву, у якій заперечила його провину.

"Сім'я Андіч не коментувала і не буде коментувати смерть Ісака Андіча протягом усіх цих місяців. Однак вони бажають висловити свою повагу до триваючого розслідування і будуть продовжувати співпрацювати з відповідними органами, як вони це робили досі. Вони також впевнені, що цей процес буде завершено якомога швидше і що невинність Джонатана Андіча буде доведена", - йдеться в заяві.

  • Як повідомлялось раніше, 14 грудня 2024 року в результаті нещасного випадку в горах загинув засновник і власник імперії моди Mango Ісак Андіч. Йому був 71 рік.
08:16
Інтерв’ю
Микола Трофименко
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?
07:55
Огляд
Не панікуй, спиши слова, будь Дон Кіхотом – 5 книг з корисними лайфхаками
07:45
Огляд
алкоголь
Алкогольна пенсія: близько 2,7 тис. алкозалежних поляків отримують спеціальну допомогу, натомість в Україні через п’янство можуть позбавити лікарняних
07:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових
07:18
Оновлено
Росія атакує Україну ударними дронами: у Запоріжжі є влучання по закладу освіти
07:16
На фото: принц Ендрю
Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
06:18
Трамп і Зеленський
Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі
2025, п'ятниця
17 жовтня
23:00
Трамп і Зеленський
Зеленський і Трамп провели зустріч у Білому домі
22:55
вибух, ракетна атака
У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі
22:00
Ексклюзив
ЗСУ
Екскерівник ЦРУ Данненберг назвав два фактори, які можуть вплинути на успіх Україні у війні
21:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
21:21
Ексклюзив
Для Трампа - комфортно, для Путіна - безпечно: дипломат Шамшур про зустріч у Будапешті
21:20
Трамп і Зеленський
Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
19:10
Ексклюзив
Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
14:05
OPINION
Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Більше новин
Про нас

