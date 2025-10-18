Сина засновника Mango Ісака Андіча підозрюють у вбивстві власного батька

Про це інформує The Guardian.

Згідно з повідомленням, статус Джонатана у справі змінився — з очевидця трагедії він став можливим підозрюваним.

Поліція Каталонії Mossos d'Esquadra переглянула попередню версію про нещасний випадок, оскільки у справі з’явилися нові деталі, що можуть свідчити про вбивство.

За даними El País, свідчення Андіча були "непослідовними", а партнерка загиблого, гольфістка Естефанія Кнут, заявила, що "стосунки між батьком і сином були напруженими". Хоча поліція не має прямих доказів, сукупність обставин змусила слідчих відкинути версію нещасного випадку.

Натомість родина Андіча оприлюднила заяву, у якій заперечила його провину.

"Сім'я Андіч не коментувала і не буде коментувати смерть Ісака Андіча протягом усіх цих місяців. Однак вони бажають висловити свою повагу до триваючого розслідування і будуть продовжувати співпрацювати з відповідними органами, як вони це робили досі. Вони також впевнені, що цей процес буде завершено якомога швидше і що невинність Джонатана Андіча буде доведена", - йдеться в заяві.