Скинув вибухівку з БПЛА на цивільних: військовому РФ оголосили підозру в порушенні законів війни

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 21-річний рядовий російських військ навесні 2023 року своїм командуванням був залучений до виконання бойових завдань із застосуванням БПЛА.

У травні 2023 року підозрюваний керував безпілотником із обладнанням для дистанційного скидання боєприпасів типу ВОГ-17. Від отримував зображення з БПЛА у режимі реального часу.

"Військовослужбовець РФ визначився з ціллю для ураження та скинув вибухівку. Чоловік і жінка йшли вулицею у селі Одрадокам’янка Бериславського району. Внаслідок прицільного удару 53-річний потерпілий отримав тяжкі поранення", - встановили правоохоронці.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).