Скинув вибухівку з БПЛА на цивільних: військовому РФ оголосили підозру в порушенні законів війни
Російському військовому, який на Херсонщині скинув на цивілних, котрі йшли вулицею, вибухівку з безпілотника, оголосили про підозру
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 21-річний рядовий російських військ навесні 2023 року своїм командуванням був залучений до виконання бойових завдань із застосуванням БПЛА.
У травні 2023 року підозрюваний керував безпілотником із обладнанням для дистанційного скидання боєприпасів типу ВОГ-17. Від отримував зображення з БПЛА у режимі реального часу.
"Військовослужбовець РФ визначився з ціллю для ураження та скинув вибухівку. Чоловік і жінка йшли вулицею у селі Одрадокам’янка Бериславського району. Внаслідок прицільного удару 53-річний потерпілий отримав тяжкі поранення", - встановили правоохоронці.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- 11 червня стло відомо, що Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівникові російської катівні на тимчасово окупованій території Луганщини Володимиру Рудяку: він намагався змусити українських полонених співпрацювати з ворогом, виводячи їх "на розстріл".
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