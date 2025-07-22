Суд відправив під арешт двох співробітників НАБУ за підозрою у роботі на російські спецслужби і торгівлю з РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

Суд ухвалив рішення про 60-денний арешт без права внесення застави для двох посадовців НАБУ, зокрема співробітника Центрального апарату та одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

"Судова інстанція обрала найсуворішу міру запобіжного заходу для фігурантів, чим визнала обґрунтованість доказової бази, яку СБУ та ОГП зібрали щодо посадовців одного із антикорупційних органів України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, працівник Центрального апарату НАБУ з підрозділу "Д-2" шпигував для російських спецслужб, а Руслан Магамедрасулов - мав зв'язки з представниками агресора та допомагав батькові вести незаконну торгівлю з РФ.

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Наразі фігурантам оголошено підозри за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану), ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 3 ст. 362 ( несанкціоновані дії з інформацією) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Підозрюваним загрожує від 12 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.