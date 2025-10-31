Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
31 жовтня колишньому меру Одеси Геннадію Труханову суд обрав запобіжний захід у справі затоплення міста наприкінці вересня. Йому призначили цілодобовий домашній арешт
Про це пише Суспільне.
Окрім домашнього арешту Труханова зобовʼязали носити електронний браслет.
Раніше ексочільник Одеси висловлював впевненість, що "справа має суттєво політичний окрас, і мене ніхто не переконає в іншому".
"Я вже нічому не дивуюся... Сьогодні Печерський суд розглядає запобіжні заходи. Те, що відбувається, для мене і, думаю, для всіх має бути тривожним сигналом. Я буду боротися до останнього, поки б’ється серце, і доведу, що наші служби діяли й були на місцях", – сказав Труханов.
Більше про трагедію в Одесі
У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала півторамісячна норма опадів. 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинули 10 людей, серед них дитина.
Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час затоплення в Одесі 30 вересня.
Після цього Труханов прокоментував повідомлення йому про підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені.
