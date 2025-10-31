Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Про це пише Суспільне.

Окрім домашнього арешту Труханова зобовʼязали носити електронний браслет.

Раніше ексочільник Одеси висловлював впевненість, що "справа має суттєво політичний окрас, і мене ніхто не переконає в іншому".

"Я вже нічому не дивуюся... Сьогодні Печерський суд розглядає запобіжні заходи. Те, що відбувається, для мене і, думаю, для всіх має бути тривожним сигналом. Я буду боротися до останнього, поки б’ється серце, і доведу, що наші служби діяли й були на місцях", – сказав Труханов.

Більше про трагедію в Одесі У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала півторамісячна норма опадів. 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинули 10 людей, серед них дитина. Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час затоплення в Одесі 30 вересня.

Після цього Труханов прокоментував повідомлення йому про підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені.