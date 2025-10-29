"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов прокоментував повідомлення йому про підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені, яка сталася у місті 30 вересня
Про це він написав у себе в телеграм-каналі.
"Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від Гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули. Я не уникаю відповідальності, але маю сказати чесно: це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи", - зазначив Труханов.
Він додав, що "проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки".
"Місто наодинці з цим ніколи не впорається. І, звісно, я готовий надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб у ті дні. Важливо, щоб у цій складній темі перемогла правда", - резюмував Труханов.
Більше про трагедію в Одесі
У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала півторамісячна норма опадів. 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинули 10 людей, серед них дитина.
Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час затоплення в Одесі 30 вересня.
- Зранку 29 жовтня з’явилася інформація, що Геннадію Труханову інкримінують підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня.
