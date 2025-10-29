"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри

Про це він написав у себе в телеграм-каналі.

"Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від Гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули. Я не уникаю відповідальності, але маю сказати чесно: це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи", - зазначив Труханов.

Він додав, що "проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки".

"Місто наодинці з цим ніколи не впорається. І, звісно, я готовий надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб у ті дні. Важливо, щоб у цій складній темі перемогла правда", - резюмував Труханов.

Більше про трагедію в Одесі

У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала півторамісячна норма опадів. 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинули 10 людей, серед них дитина.

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час затоплення в Одесі 30 вересня.