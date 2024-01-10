Тюремний строк отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині: її спіймали у Києві

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СБУ.

За матеріалами СБУ, реальний термін ув’язнення отримала ще одна організаторка псевдореферендуму стосовно "приєднання" тимчасово окупованої частини Луганщини до РФ.

Зловмисниця є мешканкою Старобільська, після окупації вона підтримала російських загарбників та пішла з ними на співпрацю. Колаборантку разом із матір’ю призначили до складу місцевого окупаційного "виборчкому". Вони складали списки потенційних "виборців" та контролювали їх прибуття на "голосування".

Зрадниця також фальсифікувала підсумки фейкового референдуму і засвідчувала це своїм підписом у незаконних "протоколах". За свою колаборантську роботу отримала від окупантів рублі.

Важливо, що спецслужби затримали зловмисницю навесні 2023 року, коли вона прибула до Києва. У столиці України зрадниця намагалась оформити соцвиплати, як ВПО.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 з половиною років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна. Зрадницю визнали винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

•⁠ ⁠ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).