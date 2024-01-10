Тюремний строк отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині: її спіймали у Києві
У середу, 10 січня, стало відомо, що тюремний строк отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині, яка приїхала до Києва за соцвиплатами
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СБУ.
За матеріалами СБУ, реальний термін ув’язнення отримала ще одна організаторка псевдореферендуму стосовно "приєднання" тимчасово окупованої частини Луганщини до РФ.
Зловмисниця є мешканкою Старобільська, після окупації вона підтримала російських загарбників та пішла з ними на співпрацю. Колаборантку разом із матір’ю призначили до складу місцевого окупаційного "виборчкому". Вони складали списки потенційних "виборців" та контролювали їх прибуття на "голосування".
Зрадниця також фальсифікувала підсумки фейкового референдуму і засвідчувала це своїм підписом у незаконних "протоколах". За свою колаборантську роботу отримала від окупантів рублі.
Важливо, що спецслужби затримали зловмисницю навесні 2023 року, коли вона прибула до Києва. У столиці України зрадниця намагалась оформити соцвиплати, як ВПО.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 з половиною років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна. Зрадницю визнали винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
• ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
- 10 січня Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому послушнику Києво-Печерської лаври: він виправдовував повномасштабне вторгнення Росії та окупацію територій України.
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