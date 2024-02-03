У Британії до 20 років в'язниці засудили підлітків, які жорстоко вбили дівчину-трансгендера

Про це повідомляє The Guardian.

Вбита Бріанна Гей отримала 28 ножових поранень від однолітків.

"Вони обоє брали участь у жорстокому та спланованому вбивстві, яке мало садистський характер і де мотивом була ворожість до Бріанни через її трансгендерність", - наголосила суддя під час оголошення вироку.

Скарлетт Дженкінсон, яку суддя назвав "куратором" вбивства, засудили до 22 років, а її спільник Едді Реткліфф, колишній чемпіон з кікбоксингу, отримав 20 років.

За словами суду, після скоєного Дженкінсон "знову була сповнена жагою до вбивства". Після затримання вона написала новий "список убитих", до якого ввійшли імена деяких з її опікунів.

Підлітки ретельно спланували вбивство дівчини-трансгендера, зокрема Дженкінсон написала ретельний план. Пара мала кодове слово - "гей". Під час вбивства Бріанни Гей їх помітила пара, яка вигулювала собак у парку.

Реткліфф вперше зустрів Бріанну в день вбивства, проте плануючи злочин, він неодноразово називав її "воно" і казав, що "просто хотів подивитися, який у неї розмір члена".

Вбивство було скоєне мисливським ножем хлопця, який поліція знайшла в його спальні після арешту. На ножі виявили ДНК Бріанни, а її кров була на його черевиках і пальті.

Дженкінсон розповіла психіатру, що "багато разів" вдарила Бріанну і вважала це "захоплюючим", а також сказала, що "мала намір взяти частини тіла Бріанни як символ", наприклад, "її гарні очі".

Крім того, дівчина зізналася, що за кілька тижнів до вбивства намагалася отруїти Бріанну таблетками.

У суді підлітки не відреагували на вирок і не розкаялися.

Згідно з висновком психіатра, у дівчини "важка форма поведінково-дисоціального розладу, однією з ознак якого є відсутність емпатії".

У Реткліффа діагностували аутизм, а суддя визнав, що його соціальні навички були "не настільки розвинені, як у більшості людей його віку", але наголосив, що цей діагноз "не може стати виправданням злочину".

"Бувають моменти, коли мені їх шкода, тому що вони також зруйнували собі життя, але я повинна пам’ятати, що вони не відчували співчуття до Бріанни, коли залишили її стікати кров’ю після жорстокого нападу. Вони вбили Бріанну не тому, що вона зробила щось погане, а просто тому, що один ненавидів транслюдей, а інша думала, що це буде весело", - сказала матір вбитої.