У Китаї стратили пару, яка викинула двох немовлят з вікна житлового будинку

Про це повідомляє BBC.

Батько Чжан Бо і його дружина Є Ченчен визнані винними та засуджені до страти за вбивство дітей в 2020 році: дворічної дівчинки і однорічного хлопчика.

Чжан розпочав стосунки з Є, а пізніше розлучився зі своєю попередньою дружиною і почав змову, щоб вбити своїх дітей від попереднього шлюбу.

Після того, як Чжан розлучився зі своєю дружиною в лютому 2020 року, Є все ще вважала двох дітей чоловіка від першого шлюбу "перешкодою для неї на шляху до шлюбу з Чжаном і тягарем для їхнього майбутнього спільного життя".

Є неодноразово погрожувала Чжану вчинити вбивства, які вони змовилися інсценувати як випадкове падіння. 2 листопада 2020 року Чжан викинув дітей із вікна своєї квартири з 15 поверху.

Верховний суд Китаю назвав мотиви пари "надзвичайно зловмисними", підкресливши їхні "жорстокі методи".

Подружжя було страчено в південно-західному місті Чунцин, невідомо, як була виконана страта, хоча смертні вироки в Китаї в основному виконуються шляхом смертельної ін'єкції або розстрілу.