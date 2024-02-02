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У Китаї стратили пару, яка викинула двох немовлят з вікна житлового будинку

2 лютого, 2024 п'ятниця
08:15
Світ багатоповерхівка, забудова, будівництво

Подружжя було страчено в південно-західному китайському місті Чунцин за те, що вони викинули двох дітей із вікна своєї квартири з 15 поверху

Про це повідомляє BBC.

Батько Чжан Бо і його дружина Є Ченчен визнані винними та засуджені до страти за вбивство дітей в 2020 році: дворічної дівчинки і однорічного хлопчика.

Чжан розпочав стосунки з Є, а пізніше розлучився зі своєю попередньою дружиною і почав змову, щоб вбити своїх дітей від попереднього шлюбу.

Після того, як Чжан розлучився зі своєю дружиною в лютому 2020 року, Є все ще вважала двох дітей чоловіка від першого шлюбу "перешкодою для неї на шляху до шлюбу з Чжаном і тягарем для їхнього майбутнього спільного життя".

Є неодноразово погрожувала Чжану вчинити вбивства, які вони змовилися інсценувати як випадкове падіння. 2 листопада 2020 року Чжан викинув дітей із вікна своєї квартири з 15 поверху.

Верховний суд Китаю назвав мотиви пари "надзвичайно зловмисними", підкресливши їхні "жорстокі методи".

Подружжя було страчено в південно-західному місті Чунцин, невідомо, як була виконана страта, хоча смертні вироки в Китаї в основному виконуються шляхом смертельної ін'єкції або розстрілу.

  • Медсестру Люсі Летбі засудили до рідкісного довічного ув'язнення за вбивство семи новонароджених дітей. Вона третя жінка у світі, яка отримала такий вирок у Британії.
Теги:
Кримінал
Китай
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