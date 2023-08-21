У Британії винесли вирок медсестрі, яка вбила 7 немовлят
Медсестру Люсі Летбі засудили до рідкісного довічного ув'язнення за вбивство семи новонароджених дітей. Вона третя жінка у світі, яка отримала такий вирок у Британії
Про це інформує The Guardian.
33-річній Летбі винесли вирок у Манчестерському королівському суді в понеділок, 21 серпня.
Суддя описав її злочини як жорстоку, прораховану, цинічну кампанію вбивства найменших і найбільш вразливих - дітей.
"Її дії завдають значних фізичного болю й спричинять невимовні психічні страждання. У ваших діях була глибока злостивість, що межує з садизмом. Вона діяла таким чином, що повністю суперечило звичайним людським інстинктам виховання та догляду за немовлятами", - сказав суддя і додав, заяви Летбі про те, що вона зробила все можливе для догляду за немовлятами, були однією з брехень, які та розповідала протягом усього судового процесу.
"Немає сумнівів, що ви розумні й зовні були дуже сумлінною, працьовитою, обізнаною медсестрою, що дозволило вам завдати шкоди немовлятам протягом деякого часу. Люблячі батьки були позбавлені своїх дорогих дітей, і інші повинні жити з фізичними та психічними наслідками ваших дій. Ви завдали глибокої психологічної травми, принесли тривале горе і почуття провини, викликали напругу у відносинах й порушення життя сімей всіх ваших жертв", - розповів суддя.
Суд дізнався, що Летбі вбивала немовлят після того, як батьки або няні залишили дітей самих. Вона вбила сімох немовлят, вводячи їм повітря у вени, намагалася вбити ще двох, поклавши їм інсулін у пакети для годування, і спробувала вбити ще одного новонародженого, вставивши йому трубку в горло.
Летбі лише третя жінка у світі, яка отримала довічний термін у Британії.
- 18 серпня Еспресо писало, що 33-річна медсестра вбила п'ятьох хлопчиків та двох дівчаток впродовж 2015 та 2016 років, серед них були близнюки. Також вона вчинила замах на життя ще шістьох немовлят. За даними слідства, двох дітей жінка вбила шляхом введення інсуліну, інших - ін'єкціями повітрям.
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