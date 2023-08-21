У Британії винесли вирок медсестрі, яка вбила 7 немовлят

Про це інформує The Guardian.

33-річній Летбі винесли вирок у Манчестерському королівському суді в понеділок, 21 серпня.

Суддя описав її злочини як жорстоку, прораховану, цинічну кампанію вбивства найменших і найбільш вразливих - дітей.

"Її дії завдають значних фізичного болю й спричинять невимовні психічні страждання. У ваших діях була глибока злостивість, що межує з садизмом. Вона діяла таким чином, що повністю суперечило звичайним людським інстинктам виховання та догляду за немовлятами", - сказав суддя і додав, заяви Летбі про те, що вона зробила все можливе для догляду за немовлятами, були однією з брехень, які та розповідала протягом усього судового процесу.

"Немає сумнівів, що ви розумні й зовні були дуже сумлінною, працьовитою, обізнаною медсестрою, що дозволило вам завдати шкоди немовлятам протягом деякого часу. Люблячі батьки були позбавлені своїх дорогих дітей, і інші повинні жити з фізичними та психічними наслідками ваших дій. Ви завдали глибокої психологічної травми, принесли тривале горе і почуття провини, викликали напругу у відносинах й порушення життя сімей всіх ваших жертв", - розповів суддя.

Суд дізнався, що Летбі вбивала немовлят після того, як батьки або няні залишили дітей самих. Вона вбила сімох немовлят, вводячи їм повітря у вени, намагалася вбити ще двох, поклавши їм інсулін у пакети для годування, і спробувала вбити ще одного новонародженого, вставивши йому трубку в горло.

Летбі лише третя жінка у світі, яка отримала довічний термін у Британії.