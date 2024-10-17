У Черкасах прокурора затримали в межах розслідування педофілії

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

Дії працівника прокуратури задокументували за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 155 (дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені близькими родичами або членами сім'ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі чи третій особі або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки);

ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку);

ч. 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи).

"Офіс Генерального прокурора 07.10.2024 розпочав досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань. У ході досудового розслідування 16.10.2024 за участі прокурорів Генеральної інспекції слідчі ДБР за оперативного супроводу працівників Кіберполіції затримали прокурора", - йдеться у повідомленні.

Водночас мер Черкас Анатолій Бондаренко написав у Facebook про затримання прокурора біля черкаської школи.

"Біля 17-ї школи по вул. Героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури за підозрою в педофіліі", - написав Бондаренко.

Вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.